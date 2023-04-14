公股行庫人事異動！雷仲達接兆豐金 林謙浩接合庫董座 22:392023/04/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐金(圖／兆豐銀提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公股人事異動，兆豐金董事長將由現任合庫董事長雷仲達接任；合庫金董事長則將由台企銀董事長林謙浩接替，財政部官員表示，財政部還沒簽報行政院，沒有所謂的行政院核定的問題，如果已經核定會對外說明。 合庫金今年將要董監改選，預計19日提名截止；而兆豐金董事長張兆順則是辭職，所以將對人事將有一番輪動。據知財政部將朝此方向規劃，下周提報行政院。 至於台企銀董事長人選，則由台企銀總經理張志堅代理。 #董事長 #財政部 #兆豐金 #雷仲達 #林謙浩 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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