公股人事異動，兆豐金董事長將由現任合庫董事長雷仲達接任；合庫金董事長則將由台企銀董事長林謙浩接替，財政部官員表示，財政部還沒簽報行政院，沒有所謂的行政院核定的問題，如果已經核定會對外說明。

合庫金今年將要董監改選，預計19日提名截止；而兆豐金董事長張兆順則是辭職，所以將對人事將有一番輪動。據知財政部將朝此方向規劃，下周提報行政院。

至於台企銀董事長人選，則由台企銀總經理張志堅代理。