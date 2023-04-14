中國大陸商務部啟動台灣對大陸貿易限制措施，進行貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項產品，調查最快10月12日完成。前立委沈富雄認為，國民黨可以在這方面著力，他並建議，可請兩岸企業家峰會理事長劉兆玄去談。

沈富雄今(14日)在政論節目《少康戰情室》中表示，貿易壁壘之所以發生，要看台灣到底是買家、還是賣家。而我們無意要賣，而賣不出去或不許你賣的， 就是晶片。

沈富雄接著指出，除了晶片，台灣都是在賣東西，台灣跟中國大陸、中國大陸跟美國，可說是一連串的一個鏈。中國大陸所稱的貿易壁壘，也就是台灣不買大陸的農產品，台灣之所以如此，是要保護自家農民和小工業，因為台灣地方小，經不起東西進來。

沈富雄點出，兩岸三地和美國連起來，貿易的重要性對台灣來講，不能看短、也不能看小，要看長遠的地方，這部分其實國民黨可以著力；在去年的兩岸企業家峰會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，曾會見兩岸企業家峰會理事長劉兆玄，因此可以派劉兆玄去談。