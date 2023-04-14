調查局澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌向在押人犯及受刑人家屬索賄，今被依貪汙罪遭聲押禁見獲准，但有資深檢調人員發現，巧合的是，33年前喧騰一時的香港富商王德輝綁架案中，涉案的調查局駐香港調查員也叫陳麒元，這位同名同姓的「學長」陳麒元最後被判無期徒刑確定，令人不勝唏噓。

今天涉貪被收押的調查局調查專員陳麒元，是調查班 42期，而33年前涉及王德輝綁架案的前調查局駐港調查員陳麒元(38年次)，則是調查班14期結業。2位陳麒元相隔33年，都因涉及重案遭查辦。

人稱「上海王」的香港華懋集團前負責人王德輝遭綁架案，發生於1990年，當時可是震驚港台的大案。1990年4月10日，香港退休探長鍾維政策畫指揮謝國強、鍾玉球、許少雄等人，在香港擄走王德輝，載至香港鴨利州岸邊，登上遠洋漁船，駛向公海，再以電話向王妻「小甜甜」龔如心勒贖10億美金。

當時龔如心依指示籌得2億6000萬港幣，經地下錢莊洗錢管道匯往台灣，鍾維政透過好友、調查局駐港人員陳麒元及共犯鍾華等人來台取款，約定事成後給予陳麒元20％佣金，另在台共犯杜史存、張秀珍等人則協助寄藏。

當時台灣調查局和香港警方聯手下，香港警方逮捕謝國強、許少雄，調查局則逮捕陳麒元6人涉案，並在來來飯店508室取出堆積如小山的4億7000餘萬現款，轟動一時。

1993年4月6日，最高法院駁回陳麒元、鍾華上訴，2人被依擄人勒贖幫助犯罪判處無期徒刑、裭奪公權終身確定。

至於當時扣案的6億5784萬5000元贖款，直到1993年6月才由台北地檢署執行檢察官發還，龔如心還親自由香港搭機來台領取。

涉案的前香港探長鍾維政遭港方通緝多年，最後傳出已於2020年在泰國過世，享年85歲，另王德輝妻子龔如心繼承龐大遺產，一度成為香港最有錢的富婆，她也已於2007年過世，至於被害人王德輝，事發迄今已33年仍然生死不明、下落不明。