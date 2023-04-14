敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）本週四（13）在多方期待下，訪問了沙烏地阿拉伯。這是敘利亞官員自2011年敘利亞內戰爆發以來首次訪問該國。利雅得和大馬士革宣布恢復領事服務和航班。梅克達德訪問沙烏地阿拉伯之際，阿拉伯聯盟（LAS）也表示將重新接納敘利亞回歸該組織。

據沙烏地官媒《沙烏地新聞社》（SPA）13日報導，敘利亞外交部長梅克達德訪問沙烏地阿拉伯，雙方外交部發表聯合聲明，2國就敘利亞危機問題進行了會談。雙方一致認為，尋求解決敘利亞危機的政治方案非常重要，該方案需要維護敘利亞的統一、安全、穩定、阿拉伯文化和領土完整，同時也要為敘利亞人民服務。

他們還討論了如何解決人道主義問題，並創造一個允許援助到達敘利亞各地區的環境，以及讓敘利亞難民和流離失所的民眾重返，結束他們的苦難，同時採取其他措施，幫助穩定整個敘利亞領土的局勢。

另外，雙方還強調了加強安全和打擊恐怖主義的重要性，以及加強打擊毒品走私和販運方面的合作。此外，2國還討論了實現全面政治解決敘利亞危機的必要步驟，包括結束所有後果、實現國家和解，並促進敘利亞重返阿拉伯世界和恢復其在阿拉伯世界中的角色。

最後，2國歡迎開始恢復兩國之間的領事服務和航班。敘利亞外交部長對沙烏地阿拉伯政府為解決敘利亞危機所做的努力和向受地震影響的人們提供的人道和救援援助表示感謝。

此外，雙方歡迎重新開始兩國之間領事服務和航班的程序。敘利亞阿拉伯共和國外交部長對沙啊阿拉伯結束敘利亞危機所做的努力和對遭受地震影響的人們提供人道主義和救援援助表示感激。