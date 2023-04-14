民進黨12日正式提名副總統賴清德參選2024總統大選，賴清德強調，2024年不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。前立委沈富雄勸賴清德，「你還是回去想一想」，要不然「你真的會抱頭鼠竄、體無完膚」！

民進黨中執會12日提名副總統賴清德角逐2024總統大選，隨後賴清德召開記者會發表談話表示，台灣沒有統獨的問題，民主才是台灣最大的共識，2024年不是戰爭與和平的選擇，是民主與專制的抉擇。

前立委沈富雄14日在《少康戰情室》指出，賴清德先清理最敏感的戰場，就是統獨。但賴清德恐怕到目前為止，他的幕僚或智庫，大概沒什麼人才，很多恐怕是他自己想的。這一部分，賴清德的素養或者腦筋，其實不是很靈光。

對於賴清德要處理統獨戰場，先說沒有統獨問題！「怎麼會沒有統獨問題？統獨是台灣最大的問題」，沈富雄質疑。

沈富雄認為，賴清德把自己搞糊塗了，他知道台灣社會最近的氛圍，已經漸漸趨向不喜歡戰爭，抗中保台可能會打仗，賴清德想到這一大堆，繞來繞去，就想說只有民主與專制的問題，沒有統獨的問題。

沈富雄勸賴清德，「你還是回去想一想」，還來得及重新整理一下，要不然兩邊就這問題打起來，「你真的會抱頭鼠竄、體無完膚」。