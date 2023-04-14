大型重機被貼一張紙條，說他占用汽車停車格。（翻攝重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

新北市新店區一名大型重機車友，日前將車停在汽車停車格，半夜出門牽車時卻發現機車油箱被貼一張紙條，說他占用汽車停車格，已經影響社區其他人的權益了，還要請人來拖吊，還說他有錢騎重機卻沒時間找車位，說他丟臉。讓他無言並將照片PO網。

新北市新店區有網友將大型重機停在汽車停車格，他半夜出來騎車，卻發現他的機車油箱上被貼大字報，上面寫著「給親愛的重機騎士、已經拍攝長達一個多月，違法占用車位，藉由重機占用汽車停車格方式已經嚴重影像社區多數人權益，麻煩君子自重不要當害群之馬，且用這種方式占用位子，真的非常可恥，不要買的起重機，花不起停車位，有本事騎重機就要有本事找車位，麻煩請移開，讓社區住戶都能使用汽車位，如果再不處理，將一併通知有關單位處理。依法規定：為避免有人將公有停車格當成私家車庫或營利工具，針對疑似長期占用特定公有停車格的車輛，違反規定者立即派員於以拖吊處理、有夠丟臉」車主看到後非常傻眼，將照片貼在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」引起車友熱烈討論。

貼文一出不到一天就有2千多人觀看8百多則留言，「嗯？不知大型重機為何物？看來這個社區的人腦子還停留在2000年之前，需要我們過去幫忙升級腦袋」、「留字的人真的是有夠丟臉」、「有錢買車沒錢租停車格」、「重機本來就可以停在那邊，這哪裡有問題」、「起頭給親愛的重機騎士，結尾說人家有夠丟臉。好文法」、「留言感覺就是四輪仔==有錢買車還覬覦路邊停車位？自己沒有停車位嗎？」、「無知的4輪駕駛,誰先到~誰先停,又不是免費的！」。

根據「道路交通安全規則」第 92 條第6項規定，大型重型機車應比照小型汽車的行駛及處罰規定。第 112 條第4項也明定，一個小型車停車格位得停放一輛以上之大型重型機車。綜合以上法規，重機必須停放在小型車停車格內，不得停放於機車格，且1車格可同時停放多部重機，每台重機都必須負擔停車費用。