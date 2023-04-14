樂天桃猿14日迎來「韓國啦啦隊女神」李多慧初應援，但球隊沒能以勝利作收，投手群崩盤共被敲17支安打，以3比不敵8味全龍，吞下本季第2敗，也是主場跨季5連不勝，龍隊則中止近期3連敗。

面對賽前暫居投手「三冠王」的威達爾，龍隊首局就攻下2分，第3、5局劉基鴻、郭天信分別敲出陽春炮，7局面對桃猿第2任投手許峻暘，再靠3支安打、1保送攻下2分，最終就以5分差勝出。

龍隊先發投手伍鐸雖被敲7支安打，但屢屢用雙殺化解危機，最終繳出7局失1分好投，奪下本季首勝。總教練葉君璋賽後對伍鐸表現感到佩服，「他還是有他的經驗，雖然已經來台投那麼久，速度沒有過往快，但還是有辦法完成任務，這是他的價值，他的經驗對我們來講很重要。」

劉基鴻繼2日面對中信兄弟再度繳出單場4安「猛打賞」，貢獻1打點、2得分，且只差三壘安打就完成「完全打擊」，他表示，敲出第4支安打上到一壘時，一壘指導教練才跟他說自己差三壘打就能寫下紀錄。能夠突破威達爾，劉基鴻認為，面對這樣的好投手必須要把握好球積極進攻。

龍隊拿下本季第4勝，劉基鴻1人就包辦3次單場MVP，但今天獲獎讓他覺得有些不好意思，「今天大家表現都很好，像是（劉）時豪滿拚的，跑壘真的是像是用生命在拚。」被問到明天又要破費請全隊喝飲料，他笑著說沒關係：「球隊贏球最重要。」

味全龍劉基鴻單場4安「猛打賞」獲選單場MVP。（范揚光攝）