曾精準料中2008年金融危機，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）表示，聯準會（Fed）目前面臨維持價格穩定、經濟成長和金融穩定等3大挑戰，這根本是「不可能的任務」。

外媒Benzinga報導，魯比尼受訪時說，利率調升會對債權人和借款人帶來壓力，而聯準會只有一種政策工具來達成上述提到的挑戰，也就是聯邦基金利率，「我認為，這是不可能的任務。」

魯比尼表示，許多地區銀行的商業模式已開始崩潰，且最糟的還在後頭。他解釋，這些銀行的存款基礎薄弱，大量存款沒有投保，在證券上損失慘重，貸款價值也在下降。他們大多有商業房地產曝險，如果根據利率變化衡量，其中有許多人已經資不抵債。

此外，這場銀行危機中，貨幣市場基金誘人的回報，吸引存戶將資金撤出銀行。魯比尼指出，因為比起近乎零的銀行存款利率，人們更願意在貨幣市場國債享受4%、5%的利率，而這也是問題。

魯比尼說，金融系統中的信貸緊縮嚴重拖累經濟成長，貸款對象包括中小企業、家庭、商業和住宅房地產等，信貸緊縮將使美國經濟於今年下半年陷入衰退。