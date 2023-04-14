民進黨日前正式提名副總統賴清德為總統候選人，賴清德也發表談話，說明2024將是「民主與專制的選擇」，還稱台灣沒有統獨的議題。民眾黨立委陳婉惠今( 14 日)表示，相信各黨都認為維持現狀、避免戰爭是一致前進的方向，但民進黨政府根本沒有往這個方向前進。

陳婉惠今在《少康戰情室》中表示，賴清德的提名文稿讓她感到很疑惑，過去被稱是「台獨金孫」，怎麼突然之間轉了一個大彎；而賴清德稱「民主與專制」，陳婉惠也很疑惑，難道不選民進黨，選了國民黨就會回到專制嗎？這應該不是國民黨甚至民眾黨主席柯文哲會需要面對的問題。

陳婉惠認為，台灣將要選出的新總統，應該要讓各方維持現狀，而不是繼續用「抗中保台」的論述引發戰爭、造成恐慌，這是大家都願意一致前進的方向，但民進黨政府雖然是這樣講，但根本沒有要往這個方向前進。

陳婉惠表示，她先前協助台東縣副縣長前往大陸處理鳳梨釋迦滯銷的問題，但卻遭到農委會、陸委會、內政部互相踢皮球，顯然民進黨政府並沒有讓這個對話空間存在。

陳婉惠提到，此前賴清德曾將台灣比喻是「礦場的金絲雀」，她認為礦場中賺錢的是礦主、溫飽的是礦工，金絲雀是為了這些人能得到回報，隨時準備死去的棄子，她很擔心，為來台灣民眾被放在這樣的處境當中。