南韓啦啦隊女神李多慧日前宣布加入中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後，就受到球迷高度關注，今（14日）是她應援首秀，不僅賽前的開場表演站在「C位」，之後轉往三壘應援區更是吸引球迷搶拍。

李多慧今在樂天主場獻出應援首秀，賽前開場表演她站在「C位」，甜美笑容搭配強而有力的活力舞蹈，吸引觀眾目光，而她開賽後轉往三壘應援區，更擠滿球迷搶拍她的風采。

中場表演也換上帥氣皮衣搭短裙，辣露豐滿上圍和纖細蠻腰，一雙長腿更是吸睛，好身材完全遮不住，在鏡頭前狂晃相當震撼，官方更在YouTube以「可甜可辣！多慧就是吸眼球」為標題，上傳她熱舞影片。

甜美合體！多慧樂天初登場。（影／取自Rakuten Girls的YouTube）

可甜可辣！多慧就是吸眼球。（影／取自Rakuten Girls的YouTube）

網友見狀都大讚「李多慧果然厲害~節奏跟律動直接海放其他團員，扭腰跟整體舞姿細節全部抓到位，不愧是啦啦隊天花板」、「李多慧跳舞真的很好看，很美又認真」、「這舞蹈實力和表情控管能力好強…真的不是同一個等級」，還有人發現她邊跳邊看鏡頭，還可以眨眼，且全程都是微笑，真的很厲害，「有底子真的有差」。