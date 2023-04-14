「屏東黑鮪魚文化觀光季」將於5月登場，屏縣府預計培養40名雙語導覽員，成為東港地區觀光導覽生力軍。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「屏東黑鮪魚文化觀光季」將於5月登場，屏縣府預計培養40名雙語導覽員，成為東港地區觀光導覽生力軍。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

被視為國家級節慶品牌的「屏東黑鮪魚文化觀光季」將於5月登場，屏縣府為向國際推廣屏東在地農漁產品及人文風光，今年特別規畫雙語導覽解說課程，邀集國際志工、在地觀光業者及有興趣的民眾參加，而一開放報名即秒殺，預計將40名學員培訓成東港地區觀光導覽生力軍。

屏縣府指出，在國發會推動「2030雙語國家政策」的經費挹注下，今年屏東黑鮪魚文化觀光季特別融入雙語元素，使活動更加國際化，並以東港鎮活動場域為主，營造雙語友善環境。

為此，縣府特別規畫雙語導覽人才培訓課程，安排雙語導覽小旅行並建置雙語語音導覽系統、標示及指示牌等，提升屏東在地觀光旅遊的國際競爭力。

縣府表示，為讓解說員能夠全方位了解東港的觀光面向，課程中結合東港在地夥伴，協助學員從漁港、廟宇、王爺信仰、大鵬灣的生態環境，連接到林邊鄕的觀光，提供專業的解說技巧及英文導覽訣竅，且課程不僅在教室內上課，還直接將教室安排到東港景點進行實戰演練，就是要讓學員能夠沉浸式學習，立即且有效地提升外語解說服務的能力。

縣府說，首日課程是由東港的單車達人「鐵哥-羅博原」揭開序幕，鐵哥以深入淺出的內容及自身豐富的大鵬灣領騎經驗，向學員分享解說及帶領單車導覽時需要留意的事項，精彩內容讓學員直呼獲益良多。