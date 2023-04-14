IEA在14日公布的月報指出，石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯減產可能讓預期中的石油短缺能提前來到，石油缺口也將更大。

IEA 3月預測第三季油市才會出現供不應求，如今預估第二季每日就有40萬桶的供應缺口，第三和第四季缺口再擴大至200萬桶。今年每日供應缺口平均80萬桶，為OPEC+宣布減產前的2倍。

IEA警告，OPEC+以外的產油國可能難以填補石油缺口，恐造成油價大幅走高，略有下降的通膨再度升溫，進一步削弱經濟成長動能。

以沙烏地阿拉伯為首的OPEC 4月稍早宣布，5月起至年底每日將額外減產近120萬桶原油，令市場措手不及。產業分析師普遍認為，產油國應該增加供給，以滿足大陸需求復甦。

在此同時，俄羅斯宣布每日50萬桶的減產計畫延長至年底。這些減產行動總計讓油市每日減少約160萬桶原油，不過多位分析師認為實際減產幅度將低於該水準。

IEA在月報指出，產油大國減產將讓3月至12月每日石油供給量減少140萬桶。非OPEC產油國在這段期間預料將會增產，可能每日增加100萬桶供給，雖能抵消些許衝擊，但還不足以填補OPEC+的減產缺口。

美國頁岩油過去在價格合適時總會增產，但現在不太可能再這麼做。西方國家越來越不願意增加石化燃料投資，而是支持對環境友善的再生能源。

IEA表示，預料油市下半年便會面臨短缺，產油國新的減產計畫將讓供應更緊繃，並在通膨打擊消費者購買力之際再推高油價。