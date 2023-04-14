在該政策宣布後，新加坡元兌美元應聲走低。截至周五收盤，新加坡元兌美元貶值0.3％到1.3261新元。

金管局周五發布半年一度的貨幣聲明，表示將會維持新元名目有效匯率（NEER）政策區間的現行升值速度。它解釋目前的升值路徑已經足夠緊縮，能適當的實現中期價格穩定目標。

它還補充，NEER政策區間的寬度與中值水位不會改變，這項政策可望繼續降低輸入型通膨，並能協助減少國內成本壓力。

先前媒體針對經濟學家的調訪指出，多數受訪者均認為金管局在本月將持續緊縮貨幣政策。

不同於多數國家以利率做為主要政策工具，新加坡金管局的貨幣政策是以新元匯率為中心，該機構認為新元匯率是維持價格穩定的有效工具。

此外針對通膨前景，金管局表示由於累積的商業成本將持續轉嫁到消費者身上，新加坡核心通膨未來數月預料將持續在高位，不過到了下半年，通膨就會出現「明顯」的放緩。它目前預估，新加坡2023年的核心通膨率將介於3.5％到4.5％之間，整體通膨率則為5.5％至6.5％。

隨著全球商品與投資周期處於下行，金管局還預測今年新加坡國內生產毛額(GDP)將大幅減緩。至於貿易相關的產業可能將進一步出現萎縮、現代服務業活動仍然受到抑制。它並且預計新加坡今年GDP成長率將從2022年的3.6％放緩至0.5％到2.5％間。

新加坡貿易產業部在同一天則是公布第1季 GDP修正值，結果年增0.1％、季減0.7％，雙雙都遜於市場。