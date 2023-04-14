因涉嫌洩漏美國軍事機密文件被捕的21歲美國空軍國民兵傑克泰謝拉（Jack Douglas Teixeira），美國東岸時間週五（14日）上午在美國波士頓聯邦法庭現身應訊，當庭被控以未經授權持有並傳送國防資訊、未經授權移動機密資訊與國防資料共2項罪名。庭訊結束時，泰謝拉的父親對他大喊「我愛你」，泰謝拉也以同樣的話回應父親。

英國廣播公司報導，法官表示，泰謝拉符合申請公設辯護人的資格。美國司法部已要求拘留泰謝拉候審。

泰謝拉13日在麻州由聯邦調查局幹員逮捕。（圖／路透社）

美國有線電視新聞網報導，麻州地方法院人員表示，負責聆訊的是聯邦助理法官韓尼希（David Hennessy）。泰謝拉身穿褐色T恤、長褲與登山鞋露面，雙手未上銬，雙腳上鐐，在被告席入座。麻州聯邦檢察署國安組組長佩萊格里尼（Nadine Pellegrini）坐在公訴席。

整間法庭座無虛席。被告家屬席坐了3個人，泰謝拉進入法庭時並未望向家屬席。

Accused Pentagon leaker, Jack Teixeira’s family leaves court after his initial appearance this morning at the federal courthouse in Boston. @NBCNews pic.twitter.com/0e3nxFMslB — Brian Michael (@BrianMichaelNBC) April 14, 2023

聆訊過程短暫，庭上告知泰謝拉因在網路發布機密文件所面臨的兩項罪名，羈押審查安排於下周三（19日）進行，在此之前泰謝拉必須接受拘留。泰謝拉並未正式提出抗辯，法官說明身為刑事被告人的權益時，他答話的聲音很小，幾近耳語。

聆訊結束時，席間一名男子對泰謝拉高喊「傑克，我愛你」；泰謝拉聞言回道「老爸，我也愛你」隨即離去，並未回頭。