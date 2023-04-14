中華郵政公司配合執行「全民共享普發現金」政策，全國3,200台ATM及1,298間郵局做好充分準備，要讓每位民眾輕鬆領6,000元。中華郵政繼4月10日起開放「ATM領現」，提供全天候便利領取服務。4月17日起開始提供「郵局領現」，民眾於營業時間都可至郵局櫃檯領取。

中華郵政預估，此次將有逾300萬人到郵局領現，為紓解窗口領取普發現金人潮及縮短顧客等候時間，17日至22日首周將啟動分流機制，當周一、三、五(17日、19日、21日)限身分證／居留證尾數單數領取，當周二、四、六(18日、20日、22日)則限身分證／居留證尾數雙數領取，第二周起是否持續分流，將滾動式調整。

親領的話，要攜帶健保卡(有健保卡者)，未有健保卡者則要攜帶身分證或居留證。

若要委託代領者，除了務必要攜帶發放對象的健保卡，代領人需要加帶身分證明文件(含健保卡／身分證／居留證，不含駕照)，民眾可依喜好及個人需求選擇領取方式，郵局更不限代領人數，希望提供民眾最方便的服務。

中華郵政強調，首周雖採分流機制，但年老者(65歲以上)、身障者則不受限制，可至友善服務櫃檯辦理，免受分流限制。

中華郵政公司指出，過去三倍券共1,000多萬人到郵局領取、五倍券則有500多萬人到郵局領取，預估此次郵局領現約有300萬人。此外，普發現金到今年10月底都可領取，不一定要首周領取，可之後隨時領取，也能避開人潮，加快速度。

財政部此次「全民共享普發現金」措施採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」、「造冊發放」共5種方式。

中華郵政為便利民眾領取普發現金，提供數位引導服務，民眾下載「行動郵局」APP，於登入頁面點選「全民共享普發現金」官方LOGO，即進入「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」3種領取方式引導頁面，民眾可依喜好及個人需求選擇領取方式。

點選「ATM領現」項下「查詢郵局ATM」，可查詢附近郵局ATM位置，使用郵局ATM領現，請先點選「6全民共享普發現金」選項，再插入金融卡，並依照畫面指示操作；點選「郵局領現」項下「查詢據點」，可查詢附近郵局及等候人數，取號後依現場叫號順序臨櫃辦理。