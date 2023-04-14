勞安所分析，以產業別觀察，因受景氣周期、產業國際競爭及內需市場榮枯等因素影響，大量解僱最多勞工的產業為製造業，占44.92％，製造業中又以電子資訊工業占大宗，其次依序為批發及零售業，占20.53％，以及住宿及餐飲業，占8.28％。

勞安所也發現國內大量解僱事件之解僱理由，以企業營運不佳所致歇業或轉讓、虧損或業務緊縮、業務性質變更等原因為主，三者合計比例約達91.17％。

勞安所發現去年大量解僱後再就業之勞工約有7.93萬人，占全部大量解僱勞工總數的93.9％。再就業的大量解僱勞工中，持續在同一事業單位投保1年以上者約有6.59萬人，占83.2％，且多以原先從事之行業別為主，尤其是住宿及餐飲業、金融及保險業、公共行政及國防，與強制性社會安全等業，行業的就業黏著性高，另就業地理區域多以原區域為多數，薪資亦多維持於同一投保級距。顯示大量解僱勞工於再就業時，仍多傾向以原本之專長或本業為首要考量。

值得注意的是，根據數據庫資料顯示，薪資較高的勞工後續再就業的比例反而更高。勞動部勞動及職業安全衛生研究所勞動市場研究組組長林詩騰指出，重新回到職場的因素很多，研判可能跟原先待過的事業規模大小有關，尤其是超過百人以上公司，後續再就業的情況都有比較容易的情形，這可能也與年資、工作意願有關。