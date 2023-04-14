員工的薪資獎勵和晉升調整，則依據個人能力和績效，不受國籍、種族、年齡、性別、婚姻狀況、性別認同、身心情況、信仰、政治立場性等影響。

因應全球對人才社會責任的重視，遠傳宣布再度加入「TALENT, In Taiwan，人才永續行動」聯盟，強化人才競爭力

遠傳重視人才的培育與發展，2022年首次加入「TALENT, In Taiwan，人才永續行動」聯盟，強化台灣社會的人才競爭力，同時因應ESG浪潮下，全球企業對人才社會責任的看重，因此遠傳今年再度加入聯盟，認同企業守護人才、輸出未來能力的活動宗旨，以達到台灣人才永續發展的目標。

今年因應全球管理新哲學DEI（Diversity, Equity, Inclusion，多元、平等、共融），落實在「意義與價值、多元與包容、組織與溝通、獎酬與激勵、身心健康及人才成長」六項指標及行動，以提供員工身心健康、跨世代融合、多元認同的職場為目標。

遠傳重視每位員工的聲音，強調平等、公開透明的企業溝通文化，每季舉辦現場直播的員工溝通大會，並以匿名方式開放線上互動平台，讓員工自由提問，由總經理或高階主管於現場回覆，建立即時的互動溝通模式。每年兩次的員工滿意度調查，了解同仁的心聲與想法，作為公司持續改進的依據。近年推動「部屬回饋機制」，開放員工對於主管在工作指導，員工發展及激勵等給予評分，讓員工感受自己的意見受到重視。

遠傳相信平等且具競爭力的薪資與福利條件為留任人才的關鍵因素之一，各類型職務的男女平均薪資比維持平衡。遠傳每年也會根據市調調整評估同仁具競爭力的薪資，每年定期依據個人績效進行調薪和晉升相關作業。此外，也提供年終獎金、目標達成獎金、業務獎金及特殊表現獎勵等薪酬制度，表揚表現優異之同仁，將盈餘與員工共享。

除此，遠傳提供優於法令規定的健康檢查，與政府機構、社區醫療院所舉辦健康講座和健康篩檢活動，與專業心理諮商團隊合作，提供「員工協助方案」，幫助同仁由內而外達到360度身心靈平衡。

遠傳持續提升各項育兒福利措施，包含生育補助金，加碼產檢假、產假及陪產假、陪產檢假的天數，也給予準媽媽每月2,000元之「準媽媽營養金」。因應數位化轉變的新職場環境，遠傳提供員工「居家遠距工作」，讓同仁在不影響業務運作前提下，減少通勤時間，也兼具家庭照顧，打造暖心幸福職場。

此外，遠傳積極推動員工運動風氣，打造健康職場環境，於去年第三度獲得教育部體育署「運動企業認證」。配合行動辦公室的趨勢，遠傳辦公大樓已陸續改裝成「Agile office」（敏捷辦公室），低矮隔板的開放式空間，備有冰箱、咖啡機等，以及個人專屬儲物櫃、人體工學椅，還有升降桌、電玩設備、甚至按摩椅等，讓同仁享有更舒適的工作環境。

協助員工充分發揮個人優勢與潛能，遠傳去年榮獲「國家人才發展獎」肯定。人才到任後，遠傳藉由「人才定義與盤點、培訓、獎酬與晉升、領導、傳承」五大步驟，落實人才永續的理念；以雙軌職涯晉升評鑑機制留才；建構學習地圖與建立共通性語言，培育內部講師累積智慧資本；推動3E（Experience、Exposure、Education）學習發展模型，透過沉浸式環境與黑客松競賽促進數位轉型等，以務實的態度建立制度，守護公司重要人才資產。

人才培育與發展一直是遠傳重視的營運發展目標，因應ESG浪潮，全球企業對人才社會責任的看重，遠傳善用「關懷、誠信、敏捷、創新、協作」的核心職能，強化台灣人才競爭力、推動人才永續發展，進而實現企業永續、社會共榮的雙贏目標。