中共東部戰區13日再發布火箭軍導彈部隊實施跨晝夜實戰化演習影片，以及東部戰區空軍進行偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練影片。中天新聞針對「解放軍東部戰區宣布，持續在台展開實戰軍演，你覺得？」進行街訪，有年輕人表示，兩岸之間還是和平共處，不要發生戰爭比較好。不過，也有年輕人對軍演「沒有什麼反應」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》14日派出記者針對「解放軍東部戰區宣布，持續在台展開實戰軍演，你覺得？」進行街訪，一位年輕人表示，「我們政府一直想要踩別人的紅線」還有一位年輕人認為，「沒辦法，因為他們比較強」。

年輕人更紛紛表示，「很擔心呀，擔心會不會打過來。不行啊，因為戰爭就像烏克蘭一樣」、「會擔心，如果現在就開始，感覺就是常態，潛移默化，那之後他們的行動可能會更加的順利」、「覺得不怕，有美國保護」、「沒有什麼反應，反正不會跟我的生活有太大的衝突，反正我每天都在家裡滑手機而已」。