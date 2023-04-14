韓國選秀節目《BOYS PLANET》開播至今話題不斷，20日將直播總決賽選出前9名練習生成為新一代「國民男團」。豈料，近日節目卻被爆出造假，先前揪出《Produce 101》4季全造假的「PRODUCE真相查明委員會」發聲，決定徹查嚴正應對；而Mnet針對外界質疑做出回應，堅稱所有數據皆由第三方認證。

近日韓網和大陸微博都在討論韓國選秀節目《BOYS PLANET》，因為又被爆出疑似造假的狀況，也有多家韓媒報導，其中「PRODUCE真相查明委員會」也跳出來發聲，請Mnet給出正確數據和明確解釋：在電視台還未回應時，「PRODUCE真相查明委員會」14日再次發聲，表示收到許多網友來信舉報有關造假的情形，內部也在徹底驗證，而有疑慮的部分也將通報廣播通信委員會，提交陳情書，請有關單位幫忙還給練習生們公平選秀的機會。

不過，Mnet在外界多方質疑聲浪下，終於做出回應，強調有關節目的所有數據統計，都是經由第三方驗證，至於最受討論的「閃耀少年」則是選手們親自投票的結果，只有部分為健康因素而未能參與的選手未投票。

據悉，「PRODUCE真相查明委員會」是當年揭發《Produce 101》4季全造假的最大幫手，成功將製作人安俊英送入監獄。如今《BOYS PLANET》總決賽在即，節目能否如期播出也令粉絲都很擔憂，都希望自己支持的練習生能如願出道。

《BOYS PLANET》最終進入決賽的前18強分別為成韓彬、章昊、金地雄、金泰來、韓維辰、KEITA、金奎彬、RICKY、SEOK MATTHEW、李會澤、朴瀚彬、朴乾旭、JAY、劉昇彥、尹鐘佑、琴俊弦、李政縣、NA KAMDEN。