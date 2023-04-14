新北市土城區青雲與學府路口今（14）日晚間19時許發生一起事故，2機車發生碰撞，2名騎士都受傷送醫。（簡銘柱翻攝）

新北土城機車疑搶快左轉 遭對向機車衝撞2騎士都受傷

新北市土城區青雲與學府路口今（14）日晚間19時許發生一起交通事故，2機車發生碰撞，2名騎士都受傷送醫，警方獲報到場處理，車禍原因還待調查釐清。

警方表示，今日19時26分土城區青雲與學府路口，接獲報案於上述時地有交通事故發生，28歲陳姓男騎士騎乘普重機由立德路左轉學府路時，與由青雲路直行至立德路之37歲李姓男騎士騎乘的普重機發生交通事故；陳男右眼瘀青及四肢多處擦挫傷，李男傷勢為臉部瘀血及全身多處擦傷，雙方目前皆送往醫院診治，警方調閱監視器釐清肇事原因，相關責任歸屬有待釐清。