愈聰明的人愈會理財；反之，愈愚笨的人愈不會理財？當然不是！

在《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》一書中，作者摩根．豪瑟（Morgan Housel，以下簡稱摩根）明確指出，「會不會理財」與「聰不聰明」兩者之間幾乎毫無相關，倒是與個人行為舉止大有關係。時值農曆新年即將來臨，正是年前發放年終獎金及過年領紅包的歡樂時刻，本周小花平台《專題報導》固定專欄引述《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》、該書作者摩根是《華爾街日報》專欄作家，同時是多項傑出寫作獎得主，從他的獨特觀點帶領讀者一窺：世界上有賺很多錢卻破產的人，也有賺很少錢卻有辦法捐大錢做慈善的人，這是為什麼？

正確的致富心態＝現今社會不可或缺的軟實力

關於這個問題，摩根指出，這是因為理財結果與個人運氣和外在風險息息相關，卻不受個人才智或是後天努力所影響；更重要的是，與其積極了解各式各樣理財相關知識，隨時隨地展現出適當的言行舉止，其實更加關鍵，「這就是致富心態，也是現今社會不可或缺的『軟實力』！」

在《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》一書中，摩根分享了許多短篇的理財故事，首先在前言即開宗明義點出：每個人看待世界運作的方式各不相同，看待金錢運作的觀點自然天差地別，結果是有人成為富翁、有人卻窮困潦倒；摩根舉出第一個理財成功vs失敗案例「地表上最精采的表演」，著手探討人們思考金錢的方式，並進一步傳授致富的技巧。

我在大學時曾在洛杉磯一家高級飯店當過泊車小弟，有個常客是科技新貴，他是個天才，20多歲就設計出無線路由器的某個關鍵零組件，而且獲得專利；他曾創辦好幾家公司，然後賣掉，一路飛黃騰達，他也和金錢建立一種我稱為「不安並夾雜天真傻氣」的關係。

他隨身帶著一疊厚達十公分的百元美鈔，秀給每個想看的人，以及很多不想看的人。他老是醉醺醺的公然大聲吹噓自己很有錢，但常常都讓人覺得莫名其妙。有一天，他掏出幾千美元給我的同事，交代他：「去街上的珠寶店幫我換幾枚價值一千美元的金幣。」

一小時後，金幣到手，這名科技新貴和死黨聚在可以俯瞰太平洋的碼頭旁，隨後將金幣一個接一個的拋入海中，就像打水漂一樣，一邊大聲狂笑，一邊爭辯誰擲得最遠。他們只是覺得這樣很好玩而已。幾天後，他打破飯店餐廳的一盞燈，經理告訴他那盞燈價值500美元，要他賠償。

「你是在跟我討500美元嗎？」這個科技新貴難以置信的回答，一邊從口袋裡掏出一疊現金遞到經理面前，「這是5,000美元，現在馬上消失在我面前，以後絕對不准再這樣羞辱我。」你可能很納悶他這樣的行為可以持續多久？答案是「沒有多久」，幾年後我聽說他破產了。

從這個故事中，可以看出摩根想要告訴讀者：致富與守財是兩種截然不同的技巧，但是都非常重要。

另一方面，在《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》一書中，還有更多「致富心態」值得你我學習，諸如：巴菲特成為億萬富翁的真正理由；許多事情不管潛在獲利有多龐大，都不值得冒險；了解長尾效應與複利效果的本質與威力；掌控你的時間，就是金錢付給你最高的紅利；預留安全邊際的重要性；財富自由真正的本質。

最後，摩根強調：致富，從建立正確的心態開始。「就算你是零經驗的理財新手，也可以輕鬆學會一生受用的致富觀念與技巧；如果你已經理財有成，更能進一步突破盲點、強化策略，讓你不只賺更多，還可以永遠保有財富，一輩子過著生活無虞的快樂人生。」