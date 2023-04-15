四月，進入第一季財報公布，因為英特爾預告了第一季還會虧損，三星第一季獲利重挫-96%，減產救市，加上台積電三月營收創十三個月新低，估計科技股亮點可能不多。疫情解封、普發六千元現金、史上最長年假等，可預期餐飲觀光等族群應該是第一季的贏家。

降價策略刺激消費 汽車零組件可追蹤

此外，汽車零組件族群或許可以追蹤，原因是三月份特斯拉在美國與中國都祭出降價策略，加上中國的「國六標準」要求顆粒物排放在國六第一階段(Ａ)的基礎上再減少大約三分之一，第二階段(Ｂ)實施時間從2023/7/1起，不能銷售、註冊、上牌低於國六Ｂ標準的汽車，車廠有清庫存的急迫性，加上地方政府有拚GDP保5%的壓力，於是在消費不旺，市場相對比較低迷，整體車市銷售進度低於預期，只能靠地方政府的政策支持，車企的促銷優惠才具備吸引力。

例如三月初，在湖北政府補貼支持下，東風集團旗下合資企業多款汽車大降價，其雪鐵龍C6獲政府、企業綜合補貼高達九萬人民幣(約新台幣39萬)，日產系列最高補貼八萬人民幣(約新台幣35萬)，本田全系列最高補貼6.8萬人民幣(約新台幣29萬)，一汽和吉林省政府也掏了一億人民幣去推動當地一汽車型的消費，拉動整個車市消費成長，形成了東風、一汽兩大國企集團與當地政府共同推動這波車市促銷活動，最後長安也跟上。三大中國國企集團與地方政府共同推動了整體車市一個超強的降價促銷清庫存活動，再加上通過抖音等各種自媒體的宣傳，於是「降價促銷」衝上了三月份熱搜詞。

車市低迷超乎預期 一、二月衰退兩成

據統計，今年以來已有上百車款，以不同方式進行降價，優惠幅度在三萬人民幣(約新台幣13萬)至十萬人民幣(約新台幣43萬)不等。只是這場至少三十個車企品牌推出促銷優惠的「史上最慘烈價格戰」，對整體車市銷售量並沒有特別大的幫助，因為去年十一月的白紙革命之前，中國的消費市場簡直就是冰庫，整體車市發展趨勢比市場預期更低，即使是解封後第一個農曆春節到來，今年一、二月份仍出現-20%的銷售衰退，在這樣的背景下，才有了三月的斷崖式降價促銷。但消費者的心態是既然降價，說不定還有更低，於是觀望成了消費者當下的共識，可預期車市的降價促銷不會止於三月底。

就中國庫存車追蹤，去年十一月是394萬台，今年二月是333萬台，三月庫存在341台，跟去年初的三百萬台庫存相比，還高出了20~30萬台庫存，算是中高水位，這當中「國六標準」Ａ階段的庫存車大約有二萬台，估計四、五月才會全面清理完畢，換言之，車市的價格戰在暑假新款車上市之前，將會告一段落。

特斯拉發動割喉戰 燃油車降價去庫存

儘管這波「史上最慘烈車市價格戰」的發動者是特斯拉，但燃油車降價的核心原因，主要還是車企因應「國六Ｂ」即將上路的去庫存壓力，電動車降價對燃油車的競爭壓力只是間接影響，因為國際油價已經降低到兩年新低的每桶七十美元附近，油電差價比來看，消費者明顯感受到燃油車的性價比回升。

造成特斯拉今年五度降價的主要原因，一方面是電池級碳酸鋰價格出現腰斬，電池成本下降有空間回饋消費者，另一方面也是配合美國政策。去年三月一日拜登在國會大廈發表其任期內首次國情咨文演講時曾表示：「控制物價是目前首要任務，將敦促降低電動汽車價格。」電池級碳酸鋰價格從2021年九月每噸十萬人民幣起漲，2022年均價大約每噸五十萬人民幣左右，實際上碳酸鋰實際成本僅約三萬元人民幣左右，如此高價的碳酸鋰價格對全世界減碳、能源的永續發展等都非常不利。

電池級碳酸鋰跌價 電動車有降價空間

中國在2022年底結束對電動汽車和電油混合車的補貼，今年以來電池級碳酸鋰價格幾乎每天都在下降，相較年初，目前價格已下跌近50%，來到每噸25萬人民幣，年內不排除跌破每噸十萬人民幣，意味著電動車下半年還有降價空間。

蔚來汽車CEO李斌曾在線上法說會表示，碳酸鋰價格每變動十萬元人民幣，會影響蔚來汽車大約2%毛利率，若降到每噸十餘萬元的合理水準，蔚來汽車今年第四季毛利率可提升到18~20%，實現不虧損的目標。

本文作者：洪寶山

本文摘自《理財周刊1181期》)