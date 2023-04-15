市場認為，若以台北房市版圖觀察大新竹生活圈，竹北如新竹的信義計畫區，寶山則像是台北市大安區，「宏道新竹帝寶」如同大安區內的「仁愛帝寶」，未來寶山是新竹的核心，而「宏道新竹帝寶」會成為寶山的核心，地理位置優越、交通便利，每坪僅4字頭的親民房價比起單價7、8字頭的竹北不僅是價格上的優勢，還有不易塞車、高品質居住環境與更大的未來增值性。

甲山林集團、愛山林建設董事長祝文宇表示，「宏道新竹帝寶」基地鄰近茄苳交流道與竹科交流道，主打單一建商開發共約18萬坪智慧城市，規模相近1/2個信義計畫區，規劃大樓與美式別墅，不僅紓解供需失衡的竹科新貴購屋需求，相較新竹市與竹北每坪動輒70、80萬元的行情，「宏道新竹帝寶」每坪開價4字頭起，將提供新竹自住客價格平實、全台首座美國UL認證的健康城市住宅。

「宏道新竹帝寶」規劃14.7萬坪綠地廣場，約是大安森林公園2倍大，採40%低建蔽率、低密度開發，可建築面積僅約8萬坪，精心設計主題花園，包括寵物公園、會館公園、中央公園、大湖公園、極限運動場、樹屋樂園、沙坑樂園、球場公園共8座公園，另外還有華德福幼兒園、華德福國中小，為全台第一所公辦公營實驗學校，另還有高中預定地規劃。

愛山林建設總經理張境在指出，「宏道新竹帝寶」去年928檔期進行醞釀，買氣銷售反應佳，於今年329檔期再推230億、共約900戶，其中別墅型產品有別於過去台灣式連棟透天設計，是全台極其罕見的美式大庭園微型城市規劃，更由愛山林建設提供「十年代管免管理費」，全面維護城市高端水準，與這樣環境塑造出來的價格，未來價值不下於竹北，也吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋。