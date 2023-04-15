根據聯徵中心統計，全台房價持續飆漲，其中新竹4年來增值411萬，等於只要每晚1年入手，購屋族就得增加100萬預算，增幅遠超過六大主要都會區，漲勢最為驚人。觀察竹北地區房價已是坐七望八的走勢，目前仍位4字頭的寶山因基期低、好入手，未來利多尚未反映完全，被市場視為竹北接班人，其中指標案「宏道新竹帝寶」因距竹科約8~10分鐘車程，免去通勤塞車之苦，相較竹北可說是「真正緊鄰竹科」，專家推估未來房價將以每年穩定上揚態勢，持續急起直追竹北。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然近來房市轉淡，但有科技園區發酵的區域漲勢持續凌厲，包括台南市、高雄市與新竹地區，房價漲幅都高於其他都會區，尤其新竹縣晚4年買房的代價，可能就是要多增加400萬元的房價。除此之外，新竹亦是人口淨遷入前3名縣市，不僅人增，建物量也增加不少；而觀察家戶購屋比，新竹稱霸全台七都成為購屋王，2022年每百戶家庭就有5.77戶買房。

新竹預售案「量縮價卻漲」 寶山3季漲40.3%最高

根據台灣房屋集團趨勢中心統計新竹縣市房價，由於新竹推案供給短缺，因此呈現交易量縮、房價不減反增情況，如新竹市預售均價2022年Q4比Q1增加19.1%，新竹縣則增19.9%，呈現「交易量跌、房價飆漲」態勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹地區受惠園區帶動效應，且新竹市舊市區開發飽和，房市長期供不應求，加上缺工缺料、建築成本上升，因此房價仍向上攀升、支撐力道強勁，其中新竹市以關埔重劃區「富宇天雋」出現單價79.4萬元創下實登新紀錄最受矚目；新竹縣則以寶山鄉價格漲幅最為鮮明，第4季預售屋均價成長了4成，主要是寶山的造鎮案「宏道新竹帝寶」是去年底的成交主力，大幅拉抬寶山Q4的預售屋成交均價。

盤點寶山近來利多，包括新竹縣捷運路網、寶山環北路拓寬計畫、寶山台積電研發中心等重大建設將一一登場，在竹北、關埔房市與發展已臻飽和之下，房市專家一致認為距離新竹科學園區8~10分鐘約車程、蓄勢待發的寶山將成為竹北接班人，也因此房價領漲北台灣各區，根據住展統計，受惠台積電擴廠與約18萬坪造城開發案「宏道新竹帝寶」開創前所未有的空間規格與絕版環境，打造5G智慧城市，如同美國別墅社區的環境，以4字頭的超值價格，吸引眾多竹科菁英提前卡位布局。