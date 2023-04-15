南韓三星為了超車台積電，聘請台積電前研發主管林俊成擔任半導體部門先進封裝事業副總裁後，近日又傳出重金挖角大陸理想汽車前AI晶片大將驕暘，負責組建GPU（繪圖處理器）團隊，強化自家競爭力，與高通和蘋果在行動GPU領域一較高下。

綜合陸媒報導，理想汽車前AI晶片研發負責人驕暘已加入三星，成為其GPU團隊的核心成員，負責項目規劃、團隊創建。

驕暘資歷相當豐富，2018年擔任阿里達摩院晶片技術部負責人，主導「含光800」晶片研發；在更早期，驕暘還曾在華為參與創建美國和上海團隊，進行全新GPU開發，也曾是三星GPU團隊核心成員，參與相關研發。

驕暘此次離開理想汽車，回鍋早年任職的三星GPU團隊，可能與三星近期大舉發展行動GPU研發有關。

報導指出，業內人士爆料，三星除了挖來驕暘，近日也積極接觸從壁仞科技離職的聯合創始人焦國方，他曾經負責創建高通驍龍團隊，開發過5代Adreno GPU架構，以及華為鴻蒙OS的圖像處理器。

三星近期大舉招募菁英人才，組建自己的GPU團隊，並引入超微高性能、超低功耗的圖形解決方案。

三星先前自行研發的Exynos處理器，陷入製程工藝瓶頸，導致Exynos 2200出現功耗大、發熱等問題，因此三星Galaxy S23系列全面採用驍龍8 Gen2處理器。儘管如此，三星並未放棄Exynos處理器。

上周四（6日）三星宣布與超微（AMD）延長IP授權方面的戰略合作，後續三星可能攜手超微打造RDNA3架構的行動GPU，並應用到最新的三星3奈米Exynos 2500處理器。