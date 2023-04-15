有華爾街股神之稱、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffett）日前接受CNBC採訪，針對當前經濟情勢，他砲轟比特幣及一些銀行的錯誤策略，並警告通貨膨脹和經濟衰退，可能會對投資人帶來傷害，造成嚴重問題。

巴菲特表示，比特幣根本毫無內在價值，就是一種賭博代幣。但他說，這無法阻止人類賭博的天性，只有贏家才會大肆宣傳，賭輸則賠光身家，「人都喜歡快速致富，這不怪他們，而我一直在慢慢致富，並享受過程及樂趣。」

面對現今艱困的大環境，巴菲特坦言，對國家而言，通膨是個持續性的威脅，美國目前為止都處理的很好，但他示警，通膨和經濟衰退會衝擊投資人，任一都會造成大麻煩，「衰退會導致蕭條，破壞經濟遠比重組它更加容易。」

然而巴菲特警告美國政府不要過度開支，這或許對政客選情有幫助，但卻只是將問題留給子孫。他擔憂表示「財政政策比貨幣政策更令我害怕。」

對於沸沸揚揚的銀行業危機，巴菲特痛批一些銀行主管做了「蠢事」，資產負債管理不佳，且總有一天還會再發生，「銀行最重要的是維持民眾對其信心」。

巴菲特預計，隨著大環境持續艱難，那些不良企業會在未來幾周或幾個月露出馬腳，「海水退潮，就知道誰在裸泳」。