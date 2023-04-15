美國航太總署（NASA）近日證實，一顆隕石墜落在美加邊界周遭，與加拿大接壤的緬因州，當地一間博物館為了收藏隕石，開出2.5萬美元（約76.1萬新台幣）吸引「隕石獵人」，懸賞1塊重達1公斤的隕石殘骸。

綜合外媒報導，4月8日，一顆流星墜落美國緬因州。當天白天，緬因州及與其毗鄰的加拿大民眾，都看到一條散發強光的火紅色彗尾，並聽到天空傳出轟然的音爆聲。NASA說「這是緬因州首次透過雷達觀測到隕石墜落」。

當地博物館「緬因州礦物與寶石博物館」隕石部主管皮特（Darryl Pitt）表示，他對隕石殘骸的研究十分熱衷，因為裡面可能藏有太陽系的珍貴訊息。該博物館祭出2.5萬美元懸賞，尋找1公斤重、不限大小的隕石殘骸。

皮特坦言，緬因州的環境不易尋找隕石，當地人跡罕至。不過他強調，至少不像隕石普遍墜落的地方一樣，即大海。

皮特表示，全球每年僅有8至10顆隕石墜落地球。該博物館2016年也曾懸賞過隕石，但最終毫無收穫。

這顆隕石外觀與附近石頭不同，表面在經過大氣層的下墜過程燒蝕焦黑，但裡面顏色可能有所不同、含有鐵，所以能被磁鐵吸住。

不過NASA說，根據雷達圖片數據顯示，找到隕石殘骸的機率很小，因為每顆重量可能僅0.004磅到0.7磅，但也不排除更重的可能。