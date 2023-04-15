藝人小煜2006年從《模范棒棒堂》出道後，帥氣長相跟音樂才華，一度風靡萬千少女，如今多年過去，他跟護理師老婆言言育有2子，從偶像變成奶爸，最近政府普發6000元現金，連小孩也有份，小煜幫忙領出錢後，直接把錢塞到兒子眼前，但奶粉、尿布、玩具等開銷都很驚人，最後兒子連一毛錢都沒得花。

小煜10日在社群平台附上一支40秒影片，可見小煜先雙手把白花花的鈔票遞給兒子，不過隨著他陸續放了奶粉、尿布、濕紙巾、跳跳馬等物品到兒子周圍後，將6張千元大鈔全數收回，象徵養兒育女的辛苦，他還打趣自嘲：「我不是那種會偷錢的父母。」但下秒隨即改口：「我就是。」

小煜兒的6000元普發金得拿去買嬰兒用品。(圖/小煜 FB)

貼文曝光後，網友笑成一片，留言寫下：「爸爸的通貨膨脹太高了喔！哈哈」、「好可愛喔～有像到爸爸，奇煜是帥把拔」、「以物易物，厲害」、「變成弟弟喜歡跟需要的樣子了」、「你的濕紙巾是有上金箔齁」、「哈哈哈！身為父母，我完全懂！」

見到網友反響相當熱烈，小煜在留言區曬出一支影片：「由於客訴太嚴重，本公司決定返還一千元以示歉意，並承諾類似情況一定會再發生」，可見兒子收到一千塊後，好奇看了幾眼，接著小煜再度反悔並抽走鈔票，結果兒子一臉懵，完全狀況外，表情相當逗趣。