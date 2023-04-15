從「柯學家」變成「蔣師」的民進黨台北市議員王世堅，13日首次質詢市長蔣萬安，送了一把造型螺絲起子給蔣、提醒蔣要栓緊市府團隊的螺絲。王世堅同日接受專訪時表示，儘管蔣萬安對市政沒那麼熟稔，但他嚴謹謙虛、能聽得進並接受他人談話。

王世堅質詢時，細數了台灣燈會的亂象、捷運工地公安問題、殯葬處弊案，以及地政局長兩個月前到社子島參與開發說明會落荒而逃等事，他痛批，這些狀況在在顯示市府團隊螺絲鬆了，就連蔣萬安自己在六都市長滿意度墊底的情況下，還能到小巨蛋熱情忘我的飆舞，他的螺絲也鬆了。

王世堅13日在網路直播節目《少康上線啦》被主持人趙少康問到「覺得蔣萬安本身表現怎麼樣？」時，坦言儘管砲轟蔣與市府的螺絲都鬆了，但蔣本人的性格嚴謹且謙虛、其實很不錯，他能聽得進並接受別人的談話。

但王世堅話鋒一轉，直言蔣萬安對市政不是那麼的熟稔、滿生嫩的，再加上他的活動多、又沒花很多心思深入的話，這樣的狀況就會導致蔣需要去聽身邊的市政顧問與局處首長的話，可是他又「獨尊某位，罷黜百官」、有偏聽的狀況。因此王世堅直言，身為議員，他們必須要導正蔣萬安。