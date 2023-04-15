副總統兼民進黨主席賴清德12日在臉書表示，台灣並沒有統獨的問題，2024 年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇。前立委郭正亮砲轟賴清德，「台獨和戰爭就是賴清德最脆弱的要害」！

前立委郭正亮13日在《觀點—亮劍台灣》表示，「我真的不知道他在講什麼？到底在說什麼？」郭正亮質疑，「你不是說你是務實的台獨工作者？那你過去十幾年的台獨工作在做什麼？怎麼沒有統獨問題？」

郭正亮直言，這次看到賴清德說民主與專制，「我以為賴清德要挑戰蔡英文，聽不懂！」「如果說蔡英文專制，我同意啦！蔡英文第二任民主倒退的事情這麼多，你要挑戰她，我說你勇敢！」

前立委郭正亮。（ 資料照片）

對於賴清德主張「民主團結」，郭正亮說，「聽了快要吐！」賴清德知道今年下半年，美國和中國大陸會逐漸緩和，會有一些經貿合作，中國大陸也在進行和平攻勢，所以民進黨知道今年絕不能談台獨、絕不能談戰爭，「台獨和戰爭就是賴清德最脆弱的要害！」