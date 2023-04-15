死者的特殊服飾讓大陸網友很快就認出是重機網美安安與小嬌妻。(圖／取自網易新聞)

安安與小嬌妻時常上傳危險騎車片段，有網友忍不住提醒危險，卻反遭兩人嗆「危險你媽」，如今真的自撞身亡，被諷刺根本是現世報。(圖／取自抖音)

一名16歲的人氣網美，前天(13日)騎乘重機自撞身亡，坐在後座的另一名網紅也無法倖免，造成2命悲劇，但該網美被發現，上月底才因不滿遭網友提醒騎車方式太危險，怒嗆「危險你媽」，如今真的發生事故，不少人大嘆「根本現世報」。

綜合陸媒報導，事件發生在雲南昆明，16歲的「安安」和另一名21歲的「小嬌妻」同為重機網美，兩人時常穿著水手服，戴上裝著可愛頭飾的安全帽騎車出遊，但時常騎到一半時，做出各種危險操作，吸引不少關注，但由於2人皆為無照，加上騎車過於兇猛，一直有許多爭議。

上月25日，有網友看不下去，在抖音影片下方留言「危險」，卻遭小嬌妻反嗆「危險NM(你媽)」，其他人也勸誡別這麼騎車，都被兩人一一反嗆「我就要這麼騎」、「關你屌事」，未料不到一個月，2人竟然真的出事身亡。

新聞曝光後，大陸網友從死者身上服裝，很快認出就是「小嬌妻」與「安安」，紛紛搖頭：「真的是現世報」、「早告誡過了」、「只能說是自找的」、「活該，好險沒有傷及無辜」、「頭七回家陪父母吧」、「好話勸不住該死的鬼」、「父母都沒在管嗎」。

當地警方指出，兩名無照駕駛自撞分隔島身亡，重機殘骸遍布現場，加上兩人噴飛出去，距離重機多達50公尺，研判是車速過快導致失控，因而釀起整起悲劇。