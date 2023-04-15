大陸一名網友買西瓜回家，隔天凌晨一看竟然變成「高麗菜」。(圖／取自微博)

怎樣的西瓜會變成「高麗菜」？一名大陸網友買了一顆西瓜回家，準備下班後大快朵頤，未料回家一看西瓜消失無蹤，變成一顆「高麗菜」，離譜真相曝光後讓他哭笑不得，直說「真兇還在暈」。

大陸一名網友日前在微博貼出一系列照片，直說前一天買的西瓜不見了，取而代之是一顆外型詭異的奇怪蔬菜，上前一看才發現，上面全都是咬痕，西瓜的表皮全部被啃光了。

原來是家裡的兔子把西瓜表皮全部咬掉，讓主人哭笑不得。(圖／取自微博)

主人表示，兔子啃了1000多口，沒吃到半點果肉，似乎非常難過，現在走路都不穩。(圖／取自微博)

這時原PO才恍然大悟，原來是家裡的兔子嘴饞，拼命啃咬，把表皮都啃光，卻一點都沒啃到果肉，讓他哭笑不得：「兔兔咬了1000多口，全都是皮，沒一口是果肉」，結果兔子現在走路都走不穩，不知是沒吃到果肉太傷心，還是吃壞肚子。

其他網友看到也笑翻：「1000多口都沒咬到果肉，這是多麼悲傷的故事」、「不說還真的以為是包菜(高麗菜)」、「兔子表示：還要多遠才能進入你的心」、「原諒兔兔吧，不用幫西瓜剝皮了」、「我還以為這是苦瓜...」、「繼續讓他啃，連切都免了」、「西瓜咬成苦瓜的概念」。