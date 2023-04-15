大陸女星劉雅瑟(原名:劉欣)擁有脫俗氣質和純熟演技，參演過《致我們終將逝去的青春》、《匆匆那年》等大製作電影，卻始終處於戲紅人不紅的情況，直到2022年以電影《智齒》拿下香港金像獎影后的寶座，才總算一炮而紅。最近她接下《乘風破浪的姐姐》第四季，未料外出時，被狗仔拍到連扔兩次菸蒂，形象因此受損，對此，劉雅瑟14日親自發文回應了。

劉雅瑟最近一身休閒打扮，與2名友人邊抽菸邊聊天，沒想到途中竟隨手丟了2次菸，還用腳輕踩了幾下才離開，動作相當熟練，這些畫面全被大陸狗仔「劉大錘」捕捉到，畫面曝光後，引起一票網友砲轟：「討厭在公共場所抽菸、亂丟菸的人」、「女明星素質堪憂」、「這就是那個新晉影后」、「公眾人物應該做好示範」、「我就想知道做到不隨地亂丟垃圾有多難？」、「路人走過都討厭。」

劉雅瑟被狗仔拍到隨意丟棄菸蒂的畫面。(圖/微博)

劉雅瑟為亂丟菸蒂一事道歉，並承諾會改進。(圖/劉雅瑟 微博)

眼看輿論逐漸發酵，劉雅瑟昨(14)日在個人微博發文道歉，「非常抱歉做出了錯誤行為，對不起，以後我會更加注意個人言行，感謝大家的關注和批評，我會反省及改進的。」

現年34歲的劉雅瑟接拍《智齒》奪下金像獎影后後，一連接拍《極地密碼》、《天龍八部之喬峰傳》、《海關戰將》等電影，且戲份越來越吃重，最近還接演藝觸角伸到綜藝節目《乘風破浪的姐姐4》，相比賈靜雯、蔡少芬、徐懷鈺等大咖藝人算是晚輩，卻在此時爆出亂丟菸蒂的爭議，讓觀眾對她的好感度下降。