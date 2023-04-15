針對民眾黨主席柯文哲（中）常穿的高腰褲，前立委沈富雄對此有獨特見解。（中時資料照，范揚光攝）

民眾黨主席柯文哲展開訪美行程，為參選2024年總統大選備戰，頭髮精心打扮，衣服也是新的，也不見以往的招牌「高腰褲」。前立委沈富雄表示，有人注意到柯文哲的褲腰變低；但他到美國沒穿西裝時，褲腰就拉上來了。所以他認為，大家有意無意會把褲腰拉上來，就是因為「肚子大了」。

針對柯文哲的「高腰褲」，沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲出國時，重新治裝，做了一套西裝，有人注意到柯文哲的褲腰變低，就是褲腰沒有拉上來，但柯文哲到美國沒穿西裝時，褲腰就拉上來了，所以這跟褲子沒有關係。老人家有了一定年紀，就會把褲腰拉上來，即使看起來不老，人家也覺得你老，所以這是一大忌諱。

沈富雄認為，為什麼大家有意無意就會拉褲腰上來，就是因為「肚子大了」；這時只有兩個選擇，褲腰放在肚子的下面，會掉下去，所以保險的方法，就是把褲腰放在肚子的上面。

民眾黨立委陳琬惠立馬回應說，「不是啦，柯文哲的褲子高不是這個原因」。

另外針對柯文哲推聯合政府，沈富雄認為，柯P講話，不要太認真。因為他的出發點，就是因為他居於劣勢，就說要聯合政府。像內閣制的國家，沒有人過半，就要找到足夠的人過半，也就是聯合政府。