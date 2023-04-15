法國憲法法院今天批准總統馬克宏（Emmanuel Macron）具爭議性年金改革的主要項目，但拒絕這項立法的某些部分。反對派誓言持續抗爭。

法新社報導，歷經將近3個月的反對抗議，法國憲法委員會（Constitutional Council）今天裁定，這項立法中將退休年齡由62歲延長至64歲的改革項目有效。

憲法法院刪除6項措施，表示這些措施不被視為改革本質的基礎，並駁回左派所提針對替代性年改法律進行公投的請求，這項替代性年改法律將退休年齡維持在62歲。

面對憲法法院批准年改主要項目，法國極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）誓言抗爭到底。

激進左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）黨魁梅蘭雄在推特（Twitter）發文指出：「持續抗爭且須集結力量。」

法國極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）表示，儘管憲法法院做出裁定，但年改命運「未定」。（譯者：徐睿承）1120415