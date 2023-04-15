大陸女星Angelababy楊穎擁有如洋娃娃般的精緻外型跟火辣身材，但去年她跟黃曉明簽字離婚後，不斷爆出負面新聞，最近一組黃色長裙配上拖鞋的時尚照，更是直接造型大翻車，引來網友嘲笑：「配藍白拖更吸睛。」

Angelababy最近接拍商品畫報，可見她身穿一襲金色緊身長裙，還配戴超大顆的鑽石項鍊，不僅貴氣十足，滑嫩香肩和大片雪白肌膚，更是火辣程度爆表，然而她的腳下卻踩著厚底拖鞋，違和感十足，令不少網友都認為是災難，「沒說好要拍到腳吧？」、「去菜市場逛回來？」、「附近阿桑出門都會把這個當高跟鞋穿」、「很像化完妝弄完頭髮就衝出來拍照之感」、「她這是得罪造型師了嗎？」、「鞋子也太鬧了，完全跟這身禮服不搭」、「鞋頭夠憨的，顯得很像廉價的拖鞋。」

Angelababy穿著超辣禮服，拖鞋卻成為最大雷點。(圖/Angelababy 工作室微博)

Angelababy的蝴蝶骨，被醫師警告可能是體態不良。(圖/Angelababy 工作室微博)

事實上，Angelababy跟黃曉明結束7年婚姻後，除了拍戲也會接時尚活動，日前工作室微博曾上傳替雜誌拍的絕美畫報，身高159公分的她，體重僅有44公斤，完美駕馭任何一套衣服，其中一張「蝴蝶谷美背」的照片，除了展露好身材，即使隔著螢幕，仍能感受到蝴蝶振翅的力與美。然而一名整形名醫對此表示，這種「蝴蝶骨」可能是一種不良體態的「翼狀肩」，更示警如果放鬆時，蝴蝶骨形狀明顯又帶有痠痛感，應儘早矯正，但醫師不把話說死，表示並非所有蝴蝶骨都是翼狀肩，仍需進一步判斷。