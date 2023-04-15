同理近日推出新歌，邀請王淨合作對唱、拍攝MV。（ 索尼音樂提供）

同理近日推出新歌，邀請王淨合作對唱、拍攝MV。（ 索尼音樂提供）

新人同理Zunya近日推出新歌〈Beautiful Night〉邀來破億國片女主角王淨合作對唱。同理和王淨起初其實不認識，王淨之所以點頭答應合唱，是因早在同理參與選秀節目比賽時，她就有注意到同理的出色表現，並認為同理雖然身為饒舌歌手，卻散發出一種特別溫暖的氣息，當時就很欣賞他的音樂才華。

王淨之前受邀當過兩次演唱會嘉賓，但對唱歌這件事仍沒什麼自信是覺得「不要再鬧了」，所以在收到合唱邀約時很驚訝，直呼：「不敢相信！」深怕會搞砸這首歌，但王淨一開口唱，同理就大讚唱得很好，「她很沒自信，但大家聽到她的的歌聲都非常驚豔，真的很好聽。」

王淨也特別參與〈Beautiful Night〉的MV拍攝，MV中同理將王淨視為「繆思女神」，對她十分迷戀，劇情安排同理在酒吧邂逅迷人的王淨，就被迷倒而暈了過去，劇情走進了同理的幻想世界中，MV的情結和視覺都如同歌曲般呈現出微醺浪漫的氛圍。

其中一幕只見同理暈倒在地，被王淨霸氣扭頭以進行CPR，不過王淨表示拍攝當下有些緊張，「CPR的時候我認真擔心同理的人身安全，很怕把他肋骨壓斷！」同理則是開玩笑說，被扭頭的當下心想：「哇，其實滿不溫柔的。」王淨連忙解釋只是想把他叫醒而已。