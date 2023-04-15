中國大陸將對台灣限制大陸農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項商品進口，進行為期6個月的貿易壁壘調查，可延長至2024年1月12日。媒體人謝寒冰表示，大陸對台貿易壁壘調查，其實農產品只占1066項，剩下還有1000多項是其他工業、商業產品，如果這些東西也被動到，台灣可能就會受到重傷。

謝寒冰14日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，過去前總統馬英九執政時，民進黨一直說，他簽ECFA是出賣台灣，對中國大陸依存度太高，會把台灣的經濟鎖死在中國大陸，讓台灣人未來沒有出路。可是問題是，民進黨自己執政後，反而利用馬英九打好的這些基礎，在中國大陸鎖得更多，占比更高，如今對岸不想再讓你占這個便宜了，不行嗎？

謝寒冰接著指出，按照WTO的精神，就是要互惠，比如我開放市場，你也要對我開放市場，大家都是一樣的。事實上，我們的經濟部很有技巧，稱我們已經開放大陸9000多項，但也沒有否認擋了2455項。中國大陸現在只是先調查，調查完了，如果台灣沒有善意反應，也許就會做出報復，但至少短期內不至於會變嚴重。

謝寒冰點出，民進黨現在一直告訴我們，影響的大部分都是農產品、漁產品。其實我們對中國大陸1年貿易6億多，農產品只占了1066項，剩下還有1000多項是其他的工業、商業產品，如果那些東西也被動到，台灣可能就會受到重傷。