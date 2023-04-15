「怎麼會有孩子的激烈哭喊聲？」2019年11月間一位因酒駕剛到「新竹縣天主教世光教養院」服社會勞動役的彭先生心中十分納悶，他對那裡照顧的院生感到十分好奇，藉由幫忙送尿布的機會，才看到院內收容的是腦性麻痺、重度和極重度身心障礙的民眾。教保老師說，他們智力幾乎只有3到5歲，沒辦法像一般人表達情緒，有時會發出歇斯底里叫聲，彭先生沒有類似照顧經驗，這一幕讓他相當震撼。

世光教養院的社工組長彭秀月和承辦組長曾素美表示，世光由天主教耶穌會孫達神父在1990年代創立，專門收容「重度或極重度」的智能障礙者、及多重身心障礙者，但未輔導戒毒等其他方面的治療。由於人力短缺，經常找不到人來服務，相當感謝新竹地檢署分配社會勞動人到院裡幫忙。

易服社會勞動人羅先生有廚藝專長，常在廚房幫忙。世光教養院因執行成效良好，獲新竹地檢署頒贈感謝狀。（圖／黃耀徵攝）

45歲的彭先生在世光教養院做了9個月的社會勞動人（6個月以下有期徒刑、拘役罰金易服勞役期間一年以下的受刑者），每天見到院內教保老師和員工極有耐心和客氣的照顧這些身心不便的院生，讓他深受感動，2020年服完社會勞動役後，自願成為世光的終身志工。從事水電工程的彭先生雖然篤信佛教，但做好事是不分宗教的，他不但出錢出力，而且只要世光有需要，幾乎隨傳隨到，「不久前他才幫忙清理堆積30年的物品！」一位世光社工老師感激地說。

另位曾在世光服社會勞動役的徐先生也分享自己的感想說：「世光最讓我感動的是，教保老師每天幫無法自理生活的重殘院生搬上搬下。」40歲的徐先生因酒駕撞傷一位老先生，心中十分愧疚，躲在家裡2個月不想出門，沒想到在世光服務後改變了他。他心想：「如果自己的親人也發生不幸，有無耐心這樣照顧？」因此他對世光相當佩服，決定把院內交代他的每件事情做到好。

由於徐先生做事非常認真，完全不計較工作時間，還會和世光的老師討論怎樣做事才會又快又好，世光教養院院長和組長們看在眼裡，當他社會勞動役結束前夕，還差點爆發世光與新竹縣尖石鄉公所的搶人大戰。因為當時徐先生也在鄉公所打工，鄉公所長官希望他改做長期的約聘員工，剛好當時教養院有總務職缺，也請他考慮留下來，最後徐先生決定留在世光，2020年底成為正式員工，讓世光多添了一位生力軍。

至於37歲的羅先生則是因為帳戶問題違反《洗錢法》，去年底被分配到世光易服社會勞動役，他有水電、冷氣、廚師等專長，是位全能型的幫手，因為同時具有廚師資格，所以也常在廚房幫忙。他透露自己做過宮廟的乩身，「看得見重殘院生正常的樣子」，讓他了解這些院生「有選擇的話，不會希望自己是現在的樣子」，這也促使他照顧院生時有更多的同理心和關懷。

彭先生在世光教養院打掃時聽到院內哭聲，讓他踏上世光終身志工之路。圖中為其他社會勞動人，非彭先生。（圖／黃耀徵攝）

新竹地檢署檢察長張介欽指出，世光教養院循循善誘地輔導社會勞動人，尾牙時還會留一桌邀請勞動人溫馨聚會，讓他們深刻感受到尊重與包容，而院內事多人手少，也讓勞動人服務時覺得自己是被需要的，這樣良性的互動，可觸發正向循環，提醒他們戒酒、正當工作等預防再犯，因此特別在今年1月間致贈感謝狀。

社會勞動役制度是前法務部長王清峰任內的重大刑事政策，當時王清峰鑑於監獄人滿為患，擔心6個月內短期服刑收容人，對自身和社會將有不良影響，因此交由時任法務部檢察司調辦事檢察官楊秀枝（現為士林地院法官）負責規劃，2009年施行之初並不被外界看好，擔心有治安疑慮，現在則受到各界歡迎，認為是有效幫助社會勞動者避免再犯、投入社會服務的德政。楊秀枝表示，當初修法推動時雖然非常辛苦，但一切都是值得的。

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