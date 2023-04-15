2018年1月20日的竹東鎮很肅穆，一早就有上千位民眾在竹東天主堂前排了一長條人龍，這些民眾有的是教友，有的不是，有的行走自如、有的坐著輪椅，但他們的目的都一樣，就是要和他們最敬愛的孫達神父說再見。這位創辦世光教養院、長安老人養護中心、新竹生命線、竹北老人安養中心等眾多社福機構，造福無數弱勢孤老的孫達神父因病辭世，上千民眾都來參加殯葬彌撒，為他前往天國的旅程送行。

不要以為來台灣濟弱救殘的神父都是白皮膚、高鼻子的洋人，這位創辦新竹眾多社福機構的孫達神父可是我們自己人。孫達1924年02月20日生於河北省曲周縣的教友家庭，大哥孫文元也是神父，姊姊孫秀琴也想當修女，可惜因為日本侵略中國等戰亂因素，未能如願。孫達在家鄉和北平念修道院，後來共軍佔領北平，修道院遷到菲律賓，他如願加入耶穌會，1957年5月派到新竹傳教。

孫達神父逝世後，上千民眾到竹東無玷聖母堂參加殯葬彌撒，不僅教堂內座無虛席，堂外也滿滿人潮。（圖／報系資料照）

孫達剛到台灣傳教時發生不少趣事，他奉命到新竹縣關西鎮「胡肚里堂區」做代理本堂神父，因此被鄉人打趣為「糊塗本堂神父」，後來因為胡肚里發音不佳，地方人士改為「明湖里」，人們又稱孫達是為「迷糊本堂神父」。平易近人的孫達和鄉親打成一片、還被開玩笑，但他做起善事來，卻一點也不糊塗。

孫達在竹東看見許多殘障兒童乏人照顧，決定興建一座教養院來收容，地點就利用教堂原提供竹東高中學生住宿但已閒置的世光中心，1989年間規劃為世光教養院，1990年正式立案並獲政府補助興建5樓的教養大樓，1994年啟用，收容「重度或極重度」的智能障礙者、及多重身心障礙者，成為當時竹東地區唯一的殘障兒童場所，目前有84位院生，孫達也因此在1997年11月獲頒全國好人好事代表。

光是照顧殘障兒童，孫達認為還不夠，他認為許多老人家因家境問題，生病癱瘓、中風，卻沒有完善照料，教堂也應伸出援手，因此1994年在竹東創辦長安老人養護中心，收容這些老人家，減輕家人負擔。後來竹北市設立的老人安養中心1997年完工後，苦於沒有合適民營機構接手，得知孫達神父調到竹北天主堂，連忙請求協助，2002年孫達神父正式接手，讓耶穌和聖母的慈愛也能照亮竹北的弱勢老人家。

此外，孫達早在1974年創立了「竹東生命協談中心」，也就是新竹「生命線」前身，成立至今近50年，助人無數。創立之初，他嘗試發行每張面額50元的愛心摸彩券，讓民眾認購、替生命線募資，獎品有機車、冰箱、床頭音響等，鼓勵大家買彩券做愛心，可能是台灣最早的民間公益彩券了。

世光教養院等社福機構因疫情等因素影響，急需民眾捐助營養品、紙尿褲及看護墊等物資。（圖／黃耀徵攝）

曾任新竹縣長的鄭永金、鄭宋麗華夫婦受到孫達感召，先後加入生命線當志工，還擔任新竹縣生命線協會榮譽理事長。另位新竹縣前縣長邱鏡淳曾受惠於世光和孫達神父，他在學生時代曾和同學一起借住在世光，後來擔任省議員期間，盡力協助長安老人養護中心設立時遇到的瓶頸。鄭永金、邱鏡淳兩位前縣長都十分感佩孫達神父照顧老弱貧苦的精神。

近年受到疫情影響，加上發生俄烏戰爭和土耳其地震等災難，台灣民眾對社福團體的支持難免產生排擠效應，世光教養院的承辦組長曾素美和社工組長彭秀月透露，由於院生都是重度或極重度障礙者，進食吞嚥困難、無法自理生活，長期需要亞培安素營養品、包大人紙尿褲及看護墊等物資。世光終身志工彭先生也呼籲善心人士在能力範圍內，「提供他們一個像人的生活」，讓世光持續為重度障礙者服務下去！

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