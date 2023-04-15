苗栗縣後龍國道3號大山交流道附近南下車道3車追撞車禍 5大2小民眾送醫！（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

苗栗縣後龍國道3號大山交流道附近南下車道3車追撞車禍 5大2小民眾送醫！（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

苗栗縣後龍國道3號大山交流道附近南下車道3車追撞車禍 5大2小民眾送醫！（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

苗栗縣後龍國道3號大山交流道附近南下車道3車追撞車禍 5大2小民眾送醫！（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

苗栗縣後龍國道3號大山交流道附近南下車道3車追撞車禍 5大2小民眾送醫！（讀者提供／謝明俊苗栗報導）

國道3號苗栗縣後龍鎮大山交流道附近南下車道，15日清晨5點多發生一部中型貨車疑因閃避車道中物品，導致車輛失控撞及外側護欄後，反彈撞及內側護欄後停下，貨車司機受困待援，2部自小客由後方駛來，來不及閃躲追撞貨車，3車共有5名大人及2名幼童受傷，其中包括一家4口2大2小。

苗栗縣消防局出動後龍、特搜等多個分隊人車趕往現場，經以破壞器材撬開車門，救出受困大小傷者送往苗栗市大千醫院急救，其中一人傷勢嚴重，確實肇事原因，正由國道第2大隊後龍分隊調查中！