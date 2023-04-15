航空警察局台北分局14日接獲一名母親報案電話，著急地表示兒子偷跑出門，欲至松山機場搭機前往廈門尋找女友。由於懷疑兒子遭詐騙，請求航警協助。警方獲報後，立即派遣警力至航廈協尋，最終成功攔阻該名辜姓男子。

辜男向員警表示，他是3年前在網路上認識女友，平時兩人透過視訊聯絡，並未實際見過面，女友表示在廈門SM廣場工作，擔任銷售客服，日前告訴他來廈門工作，不但可以同住，每月還可以領到20萬元的薪水。

經員警深入瞭解，發現辜男的女友根本是在從事媒介賣淫的工作，祭出高薪也是要辜男一起當「雞頭」，且還不知道工作的真偽，或只是把辜男騙到大陸的藉口。

因辜男僅購買單程機票，航警研判辜男遭詐騙風險極大，經與其家人苦口婆心勸說後，辜男終於同意辦理退票，與家人一起返家，家屬也對警方積極協尋、耐心勸阻感激不已。

警方表示，國人遭海外詐騙事件在政府部門及警方加強宣導下，近期已鮮有被害案件，再次提醒網路交友應審慎小心，留意詐騙話術及不合理的金錢或物質誘因，避免遭受網路愛情詐騙及人口販運集團利用、控制等情形發生。