一名男網友表示，老婆懷孕不給碰，因此他買了飛機杯想自己解決需求，怎料老婆發現以後竟然大發雷霆，還說他很變態，要他趕快把東西丟了，讓他委屈又不解，引起網友熱烈討論，不少人留言力挺原PO，大讚他是好老公，尊重老婆孕期不給碰，但也不出去找別人，靠自己解決需求沒錯。

一名男網友日前在臉書社團《靠北婚姻 － 社團討論區》上分享，老婆懷孕以後就不讓他碰，而他也怕老婆不舒服，而下定決心不碰老婆，但是他還是有正常的生理需求，平常都是靠著自己解決，沒有去外面買。

男網友表示，為了熬過老婆的孕期，他網購了一個飛機杯，當包裹到貨的時候，老婆剛好去超商買東西，就順便把他的包裹一起帶回家，接著很順手的拆了包裹，結果老婆一看到是飛機杯就怒了，斥責他很變態，還要求他立刻把飛機杯給丟掉，為此，他感到很委屈又不滿，最後兩人大吵了一架。

貼文引起網友討論，不少人留言支持原PO說，使用飛機杯解決需求很正常。「你很棒了！不外找、不花錢、不強迫，是她不懂珍惜」、「用這個很正常吧，體諒老婆又不求」、「發洩情慾又沒侵犯到別人，到底是在變態什麼東西？」

另有網友替原PO的老婆緩頰說，懷孕的時候很容易胡思亂想，老婆可能是想到什麼沒有安全感，建議可以耐心和老婆溝通一下。