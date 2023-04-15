一名林姓男子在網路上遇見一名國三的女學生，雙方聊天時，林男不斷問少女「幾歲了?是不是處女?胸圍多大」，得知對方尚未成年後，卻立刻約她出門見面，並帶往摩鐵嘿咻，事後遭少女家人提告後，辯稱自己被設局，否認犯行，高等法院高雄高分院，依妨害性自主罪判刑半年，不得易科罰金。

根據判決書，林姓男子在110年5月間，經由網路交友軟體「Say Hi」結識一名少女小美，事後利用通訊軟體聊天時得知小美就讀國三，但林男卻立刻邀約她出門，並載往汽車旅館住宿，隨後兩人就在旅館內發生性關係。事後小美離家未歸遭到員警警尋獲，其姑姑詢問連日去處後，才知竟然被男網友約出門，氣得報警提告。

林男辯稱自己遭到設局，因為小美一開始見面就跟他說對不起，有3、4個人教她怎麼計畫，我想要請她下車，但她不下車，我費了一番功夫才請她下車。小美的精神狀態不好，她有向我求救，我只能盡量將她放在安全的地方。

但是法官勘驗雙方聊天紀錄，發現林男與小斐碰面前，事先積極詢問她：「那你有經驗了哦。」、「第一次幾歲呢？」、「有私密照嗎？」、「那你不是處女了嗎？」、「咪咪大嗎？敏感嗎？胸圍大嗎？」、「你喜歡愛愛嗎？明天再去呢？」、「你胸圍多大呢？」

顯示小美並無任何類似求救之訊息或暗示，且依一般常識，汽車旅館對深夜離家之未成年女子而言非安全之處，被告如欲搭救小美，僅需報警處理即可，顯見是事後卸責之詞

法官認定，林男可預見女方尚未滿16歲，身心發展及性觀念意識均未臻健全成熟，尚無完整同意性交之能力，兩人竟發生性關係，法治觀念淡薄，且犯後矢口否認犯行，依妨害性自主罪判刑半年，不得易科罰金。