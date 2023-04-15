總統蔡英文過境美國與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，大陸隨即在4月8日至10日進行三天環台軍演。對此，前國防部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖指出，大陸這次軍演貼近台灣毗鄰區24海浬航行，未來若台海局勢升高，大陸演習進入24海浬不是不可能，到時候雙方若都瞄準對方，「很容易擦槍走火」。

蔡麥會後，中共先是宣布從4月5日到7日進行「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，待蔡總統返台後，再加碼4月8日到10日的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，期間除了透過軍力展開威懾外，也同時進行宣傳戰。

楊念祖今(15)日接受《中評社》訪問時表示，這次環台軍演在第1天、第2天時，有大量解放軍軍機穿越海峽中線及西南防空識別區，山東艦則在台灣東部起飛殲15戰機，顯示制空操演是新的作戰任務；制海部分則派多艘戰艦在台灣東部、西部附近進行任務。

楊念祖認為，這次軍演貼近台灣毗鄰區24海浬航行，未來若台海周邊緊張局勢若上升，大陸有可能進入24海浬，到時候雙方要怎麼做實戰動作很難說，若打開雄三飛彈瞄準大陸，大陸也會瞄準我們，「這樣就容易擦槍走火，很容易有意外」。

楊念祖坦言現在情形非常困難，北京會透過政治解讀台灣是否越紅線，解放軍也會有動作，但兩岸目前沒有聯繫管道，就有可能誤判。