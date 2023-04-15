火鍋方便又好吃，也是減肥的好選擇，不過配料選擇相當重要。營養師程涵宇提醒，火鍋常見的「蟹味棒」完全沒有蟹肉，而且營養價值與真蟹肉差非常多；另外，蟹味棒在製作過程會加入磷酸鹽類的結著劑，攝取過量不利鈣質吸收。

程涵宇在臉書發文指出，蟹味棒是由魚漿、澱粉、色素香料製成，顏色及風味可能讓人以為吃的是蟹肉。比較兩者的營養成分，真蟹腿肉低脂、低卡、低碳水、高蛋白質，是優良的蛋白質來源，含有豐富礦物質鋅，可強化免疫系統，鈣、鎂維持血壓穩定，維生素E抗氧化，B6、B12幫助造血，營養超豐富。

至於蟹味棒，程涵宇表示，市售常見的蟹味棒有2種，一種是看起來比較高級，會在握壽司上面出現的，有時標榜日本進口，也被稱作帝王蟹味棒；另一種是火鍋料外層有塑膠套的蟹味棒，2種蟹味棒熱量主要都來自碳水化合物，不管高級版或普通版，營養價值都沒有差異，「都不含蟹肉」。

另外，程涵宇提醒，蟹味棒在製作過程中也會加入結著劑，這種磷酸鹽類的結著劑藉由增加食物的保水性來提升口感與風味，過量攝取可能影響人體對鈣質的吸收。