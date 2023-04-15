一名男網友分享，某天去買了一份大辣的薯條，回家一看差點笑死，因為老闆不知道怎麼了，辣粉的量炸多，像是泥土一樣可以淹沒薯條，本來該是黃色的薯條瞬間變得紅通通，引起網友熱烈討論，不少人笑歪直乎，推真材實料的老闆。

一名男網友日前在臉書社團《竹北大小事》上分享，在鹹酥雞店買了一份「大辣的」薯條，回家打開一看驚呆，只見紙袋中的薯條被厚厚的紅色辣粉覆蓋，也讓原PO忍不住笑說，老闆的大辣就是整包辣粉all in嗎？

爆笑畫面引起網友討論，「可能辣椒罐開到大口的，不過這讓人怎麼吃」、「滿滿的誠意啊」、「老闆下重本了，CP值超高」、「賺到了，辣椒粉很貴耶」、「還不買爆？推真材實料的老闆」、「我想要的大辣就是這種的」、「辣粉罐子頭沒關好？」

原PO也補充說，他PO出來只是覺得很好笑，那個辣椒粉的量真的多到誇張，讓他一瞬間有懷疑這該不會是買辣椒粉送薯條？