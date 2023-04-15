「博愛座？為什麼不是博美」，律師呂秋遠臉書PO文，疾呼別再推廣博愛座的觀念了，他認為，要求別人讓座，是一件詭異的事情；把「不願讓座的人」拍照上傳網路，更是一種冒犯。任何人只要有需要，都可以去坐博愛座，為什麼看起來年輕、不需要座位的人，就得讓座？

呂秋遠指出，不是只有從外觀上看起來需要幫助的人，才可以坐博愛座，他舉例，剛從工廠下班全身疲累的人、心臟有狀況必須坐下休息的人、上完一天的課又打完籃球的人，這些人都有優先座席的需求。

「更何況，有些人根本不用博愛座，卻被迫坐下去，以滿足別人的道德感。例如，我就是胖，你認為我是孕婦嗎？一旦被認定孕婦，就會有人想讓位」，呂秋遠反問，有沒有想過對於不想坐在那個位置上的人，有多尷尬？

請不要再推廣博愛座的觀念了！呂秋遠建議，大家一樣買票上車，想讓座的人請一直站著；很需要座位的人，可挑離峰時間搭乘，但別把他人好意當成理所當然。不關他的事的人，請不要擔任糾察隊，甚至拍照上傳。