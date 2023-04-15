NBA聯盟官方15日公布年度各大獎項最終名單，其中最受矚目的，當然還是年度MVP的爭奪大戰，入選最終名單的3名球星分別是尋求MVP三連霸的金塊「小丑」約基奇，以及公鹿「字母哥」阿提托康波、七六人中鋒恩比德，本季年度MVP確實很難選擇！
除了年度MVP，年度最佳防守球員更由灰熊前鋒傑倫傑克生與公鹿中鋒布魯克羅培茲、騎士前鋒莫布利3人激烈角逐；年度第六人則有塞爾提克後衛布羅格登、公鹿前鋒波提斯與尼克後衛奎克利3人入選最終名單。
年度新秀則有魔術前鋒班凱羅、爵士中鋒凱斯勒與雷霆前鋒傑倫威廉斯，但這個獎項已被去年狀元班凱羅預約；年度最佳進步獎包含尼克後衛布朗生、雷霆後衛亞歷山大與爵士前鋒馬爾卡寧；年度最佳教練包含國王麥克布朗、雷霆戴格諾特與塞爾提克馬祖拉。
至於本季新增的年度關鍵球員最終名單，包含熱火前鋒吉米巴特勒、公牛前鋒迪羅薩與國王後衛福克斯。
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