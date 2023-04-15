中職球隊樂天桃猿（Rukuten Monkeys）上個月官宣南韓啦啦隊女神李多慧加盟「樂天女孩」，也於昨（14）日比賽初登場，但高人氣成員林襄卻因工作安排無法與李多慧同台，讓球迷無法一睹兩位女神合體的畫面，不過她透露今年新舞蹈難度突然拉高，直言「不會是因為來了一個很會跳舞的洋將吧」。

YouTuber「豹子腿方昶詠」最新上傳影片中開箱「樂天女孩」練習日常，而拍攝當天除李多慧外女孩幾乎是全員到齊，片中女孩們努力練習新舞蹈，即使累到癱軟在地，但音樂一下就會馬上爬起來繼續跳，Yuri（陳怡叡）表示，因為這些舞蹈整個球季都會跳到，所以要不斷重複練習讓動作更熟練，希望在上場時不要失誤。

此外，林襄坦言，今年新舞蹈的難度突然提升很多，讓她看到影片時嚇到直呼「不會是因為來了一個很會跳舞的洋將吧」接著她表示沒有舞蹈底子的人跳起來會非常醜「就像我本人」，也透露自己在開戰的前半個月到一個月會很容易跳錯，因此會和經紀公司說盡量不要在周一練舞時安排工作，但若工作排不開也會另外找時間練習，所以希望「大家不要罵我罵太嚴格」。

李多慧在本月14日、15日、16日於樂天桃猿「黑色情人節」主題日正式與球迷見面，雖林襄另有工作安排無法同台，但仍有請人幫忙轉交鳳梨酥送給李多慧，而在昨（14）日記者會上李多慧被問及是否會期待與林襄見面，她也表示相當期待。